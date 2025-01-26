Otobüsü sıkıştıran 2 otomobil sürücüsüne 24 bin lira ceza

Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü sıkıştıran iki otomobil sürücüsüne toplam 24 bin 886 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü sıkıştıran iki otomobil sürücüsü M.S.A. ve S.A., otoyol jandarması tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu tespit edildi. Otomobil sürücülerine toplam 24 bin 886 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.