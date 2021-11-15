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Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:05 Son Güncelleme: 15.11.2021 16:15

Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te ‘Dur’ ihtarına uymayan tur otobüsünün bagaj bölmesinde 55 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Tatvan İlçesinden Bitlis istikametine seyir halindeki tur otobüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, tur otobüsünü Tatvan Devlet Hastanesi mevkiinde sürücüsüz olarak park halinde buldu. Otobüs üzerinde yapılan kontrollerde otobüsün bagaj bölmesinin içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü, E.P. olay yerinden kaçarken, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Yakalanan 55 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı
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