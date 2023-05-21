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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Otobüsün üstüne çıktı, mahsur kalan kediyi kurtardı

Otobüsün üstüne çıktı, mahsur kalan kediyi kurtardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü Serkan Timur, otobüsle seyir halindeyken İzmit Şirintepe alt geçidi duvarında mahsur kalan bir yavru kediyi gördü. Hemen otobüsü durduran Timur, vatandaşların yardımıyla otobüsün üstüne çıkarak kediyi kurtardı. Kediyi duvardan alarak aşağı indiren Timur, takdir topladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kedinin kurtarılma görüntüsünü "İyilik kazanacak" notuyla sosyal medyadan paylaşırken vatandaşlar Serkan Timur'a övgü yağdırdı.
O anları anlatan sürücü Timur, "Yolda giderken bir çiftin duvardaki kediye baktığını gördüm. Kedinin yola atlama ihtimali vardı, durdum. Her merhametli insanın yapması gerekeni yaptım. Kediyi aldıktan sonra aşağıdaki aileye verdim. Onlara da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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Otobüsün üstüne çıktı, mahsur kalan kediyi kurtardı
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