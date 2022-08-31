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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Otogara yıldırım düştü panik yaşandı

Bursa’da aniden bastıran yağış sele dönüştü. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısı çökerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Otogara yıldırım düştü panik yaşandı
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peş peşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle saat 15.15 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. İhbar üzerine otogara ambulanslar sevk edildi. Bazı araçlar çöken çatının altında kaldı.

YARA ALMADAN KURTULDU
Çöken çatının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattım, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Ben patırtıyı duyunca direkt koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde." Terminal yanındaki bir AVM'yi su basarken, yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı.



CAN PAZARI
BURSA'NIN merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık Köyü'nde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırdı. Yaşlı adam son anda kurtuldu.

MUDANYA'DA DENİZ KARAYLA BİRLEŞTİ
BURSA'DA sağanak yağış ve sel Mudanya'da da hayatı felç etti. Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı. Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

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Otogara yıldırım düştü panik yaşandı
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