Otogarda bayram dönüşü hareketliliği

"GİDİŞ 20 SAAT SÜRDÜ"

Onur Kırman, "Gidişte yoğundu. Ünye'ye 18, 20 saat sürdü. İstanbul'a giriş biraz yoğundu burası hareketli" dedi. Otogarda 30 yıldır esnaf olan ve taşımacılık yapan Ali Kızıltoprak, "Normalde çok yoğun olması lazımdı. Eski bayramlara göre burası sıfır şuan. Eskiden olsa otobüs kuyruğu Metris'e kadar uzardı. Pandemide çok azaldı. Bu sene biraz yoğun olur diye düşündük ama yine az." diye konuştu.

