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Giriş Tarihi: 14.12.2023 02:38

Otogarda silahlı kavga: 2 yolcu yaralandı

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 yolcu yüzüne gelen saçmalar sonucunda yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı

İHA
Otogarda silahlı kavga: 2 yolcu yaralandı

Olay, yeni hizmete giren Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönmesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfek ile peş peşe ateş etti.

Olayda, yüzüne saçmalar gelen yolculardan N.D. ve E.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Otogarda silahlı kavga: 2 yolcu yaralandı
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