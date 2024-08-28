Otogarda silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otogarda bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda Cengiz Dündar (44) hayatını kaybetti.

KASKLI 2 ŞÜPHELİ

Olay, Ceyhan Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogarda bir yazıhaneye yaklaşan başında kask bulunan 2 şüpheli, işletmeci Cengiz Dündar'a ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ZANLILARI ARIYOR

Ağır yaralanan 4 çocuk babası Cengiz Dündar acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar'ın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.