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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Otolar Eslem ustaya emanet

Otolar Eslem ustaya emanet
Kocaelı'nde yaşayan 19 yaşındaki Eslem İnce ustalığıyla herkesin takdirini kazanıyor. Çok küçük yaşlarda babasının mesleği olan oto tamirciliğine merak salan Eslem, henüz 11 yaşındayken hafta sonları okul çıkışlarında babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Lisede otomasyon bölümünden mezun olan Eslem, artık babasının yanında usta olarak çalışıyor. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan genç kız, üniversitede otomasyon bölümü okumak için sınavlara hazırlanıyor. Kızıyla gurur duyan Mustafa İnce "Bazı müşteriler gelip, 'Burada Eslem Usta varmış' diye onu soruyor. Bana 'Kızını da kendine benzetmişsin' diyorlar. Bazı müşteriler 'Kızımı, çocuğumu da getirsem onu da yetiştirir misin?' diye istekte bulunuyor. Hiç gözüm arkada kalmadı, kızım elim ayağım oldu" diye konuştu. İHA

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Otolar Eslem ustaya emanet
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