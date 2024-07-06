Otomatik silahla otomobili taradılar

Diyarbakır-Bingöl karayolunun 28'inci kilometresinde seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda, otomobilde bulunan 1'i çocuk, 1'i kadın toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, bölgedeki kent güvenlik kameraları ile bölgeye yakın benzin istasyonlarına ait kameralar jandarma ekiplerince incelemeye alındı. JASAT saldırganları tespit etmeye çalışırken, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 32 yaşındaki Hebun Fahrioğlu ile 38 yaşındaki Reşit Akyol hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.