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Giriş Tarihi: 6.7.2024 13:43 Son Güncelleme: 6.7.2024 13:57

Otomatik silahla taranan araçtaki 2 kişi öldü

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde seyir halindeki aracın otomatik silahlarla taranması sonucu yaralanan 6 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Otomatik silahla taranan araçtaki 2 kişi öldü

Diyarbakır- Bingöl karayolunun 28'inci kilometresinde seyir halindeki otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda, otomobilde bulunan 1'i kadın toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, bölgedeki kent güvenlik kameraları ile bölgeye yakın benzin istasyonlarına ait kameralara jandarma ekiplerince incelemeye alındı. JASAT saldırganları tespit etmeye çalışırken, ağır yaralı 2 kişi hayatını kaybetti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı Hebun Fahrioğlu ile Reşit Akyol hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Otomatik silahla taranan araçtaki 2 kişi öldü
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