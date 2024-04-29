Otomobil 100 metrelik şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Erzurum'un Narman ilçesi Gökdağ Mahallesi Muhtarı Yusuf Koç'un (65) kullandığı otomobil, Tortum karayolu üzerindeki Kireçli geçidi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. 100 metrelik şarampole yuvarlanarak tali yola düşen araçtaki Güven Külekçi (56), Veysel Koç (65) ve Yusuf Koç hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı. Bu arada Aksaray'da Ankara karayolunun 48'inci kilometresinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Tolga Kırıcı (27) yaşamını yitirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Sefa Özüş (28) hayatını kaybetti.