Haberler Yaşam Haberleri Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır
Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:42

Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır

Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. (5) ile İbrahim T.'ye (7) otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden İbrahim T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA
Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. yönetimindeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail ve İbrahim T. kardeşlere çarptı. Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
Kozmik karargah İdil Kültür Merkezi! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! GSB başvuru ekranı e-Devlet
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? 2022 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ve maaş taşıma şartları
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA