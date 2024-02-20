Otomobil ağaca çarptı: Anne-baba ve oğlu öldü, 2 kızları yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şıhbedrettin Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Ilgın ilçe girişinde meydana geldi. İsa Özburun (43) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Gülhan (43) ve oğulları Murat Özburun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçtaki kızları 7 yaşındaki Tuğba Nur ile 10 yaşındaki Rabia Özburun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.