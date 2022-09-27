Otomobil alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Seyfullah V.'nin kullandığı otomobil, 10. Yıl Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü hemen aracı durdurup kendini dışarı attı.

Akaryakıt istasyonu görevlileri bir yandan yangın tüpleri ile yardıma koşarken diğer yandan da güvenlik gerekçesiyle yakıt alımını satışa kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti.