Otomobil alev alev yanıp demir yığınına döndü

Sürücü ve yoldan geçen diğer otomobil sürücüleri yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hafif ticari araçtan geriye demir yığını kaldı.