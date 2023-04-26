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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Otomobil alt yola uçtu: 3 ölü, 2 yaralıuçtu

Otomobil alt yola uçtu: 3 ölü, 2 yaralıuçtu
Erzurum'dan İstanbul istikametine giden F.Ö. (48) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Belören köyü mevkiinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ile A.Ö. (41) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir (38), Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Yüksel Güzel (61) ile Hayret Bektaş (50), Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada Bayram Sipahi (70), Aydın'ın İncirliova ilçesinde ise direğe çarpan motosiklet sürücüsü Barış Var (45) hayatını kaybetti.

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Otomobil alt yola uçtu: 3 ölü, 2 yaralıuçtu
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