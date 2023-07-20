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Giriş Tarihi: 20.7.2023 17:20 Son Güncelleme: 20.7.2023 17:48

Otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’de, trafiğe kapalı yolda asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zafer Ayan (54) ve eşi Seyhan Ayan (46) hayatını kaybetti, çiftin kızı ile 6 aylık torunları ise yaralandı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada Karayolları 57'inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki otomobil, Necmi Çorak idaresindeki asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktüğ Eroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yaralı anne ve bebeğinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil, asfalt yüklü kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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