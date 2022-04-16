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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Otomobil bagajında sahura uyandırıyor

Otomobil bagajında sahura uyandırıyor
Samsun'un Atakum ilçesinde Turgut İnceci, ramazan davulculuğu geleneğini otomobil bagajında mâni eşliğinde davul çalarak devam ettiriyor. Mevlana ve İstiklal mahallelerini otuz yılı aşkındır sahura kaldıran 68 yaşındaki İnceci, iki mahallenin dağınık olması nedeniyle sekiz yıl önce otomobil bagajında davul çalmaya başladı. İnceci, mâni eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırma geleneğini bagajda sürdürüyor. Ramazan davulcusu İnceci, daha önce yürüyerek vatandaşları sahura kaldırdığını ancak mahallenin büyümesi nedeniyle zorluk çektiğini anlattı. Çözümü otomobil bagajına oturarak davul çalmakta bulduğunu ifade eden İnceci, şunları dile getirdi: "Yürüme daha zor. Her taraf rampa, sokaklar çoğaldı. Köpekler var yollarda. Korktuğumuz için arabayla gidiyoruz."

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Otomobil bagajında sahura uyandırıyor
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