Otomobil bariyere saplandı... Yaşlı kadın mucize eseri ölümden kurtuldu

Ataşehir, Kozyatağı TEM Otoyolu Bağlantısı İçerenköy ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplanan otomobildeki yaşlı kadın yaralandı. Bariyer otomobile büyük hasar verirken yaşlı kadın kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, İstanbul Ataşehir, Kozyatağı TEM Otoyolu Bağlantısı İçerenköy ayrımlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.

YAŞLI KADIN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde bulunan yaşlı bir kadın ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobil üzerinde inceleme yaptı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.