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Giriş Tarihi: 5.9.2022 00:39

Otomobil belediye otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Adana'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüste yaralanan çok sayıda kişi ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi

İHA
Otomobil belediye otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Karataş ilçesi Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü ile İsmail Şeker yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüste yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Şeker'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil belediye otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
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