Otomobil beton direğe çarptı: 2 ölü

ADIYAMAN
'DA, önceki gece Eğriçayı Köprüsü'nde kontrolden çıkarak, refüjdeki beton elektrik direğine çarpan otomobildeki Sadık Aşuk ile Ozan Çakar
öldü.
Karabük
'te, Kastamonu
yolu üzerindeki Çıraklar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Adil Düzgün
(52) öldü. Mustafa Ö. ise yaralı kurtuldu.
Muğla
'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Koç (19) hayatını kaybetti.
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Karaçepiş mahallesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Üzümcü (78) öldü.
Kocaeli'nde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma G. hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Denizli'de ise şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü Aykut Kabak (23) hayatını kaybetti.