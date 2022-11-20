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Giriş Tarihi: 20.11.2022 17:01 Son Güncelleme: 20.11.2022 18:17

Otomobil boş su kanalına düştü: 3 ölü! 7 saat sonra öldükleri anlaşılmış

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin demir korkulukları kırıp, boş su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Aracın sabah 07.30 sıralarında su kanalına düştüğü, bunun da 7 saat sonra anlaşıldığı öğrenildi.

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Otomobil boş su kanalına düştü: 3 ölü! 7 saat sonra öldükleri anlaşılmış

Konya'da meydana gelen olayda Mazlum Sarı idaresindeki otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir korkulukları kırdıktan sonra boş su kanalına düştü. Kanaldaki aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Sarı ile birlikte araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölgede bulunan DSİ'ye ait arıtma tesisinin kameralarını inceleyen ekipler, kazanın ihbardan 7 saat önce yani sabah 07.30 civarında gerçekleştiğini tespit etti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Otomobil boş su kanalına düştü: 3 ölü! 7 saat sonra öldükleri anlaşılmış
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