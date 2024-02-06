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Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:19 Son Güncelleme: 6.2.2024 11:39

Otomobil çalan çocuk, kaza yapınca yakayı ele verdi

Çorum’da kontağı üzerinde bırakılan otomobili çalarak kaçan 14 yaşındaki N.K, şehir merkezinde gezerken kaza yaptı. Park halindeki araçlara çarpan çocuk, kısa sürede yakayı ele verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobil çalan çocuk, kaza yapınca yakayı ele verdi

Çorum'un Gülabibey mahallesinde sürücüsünün kontağını üzerinde bıraktığı otomobili, 14 yaşındaki N.K çaldı. Direksiyona geçen çocuk, otomobille şehit turu attı.

N.K., Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, kaza yapan araç ile ilgili çalıntı ihbarı oluğunu belirledi. N.K olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç sahibi A.D'ye teslim edilirken N.K, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Otomobil çalan çocuk, kaza yapınca yakayı ele verdi
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