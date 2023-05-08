Otomobil çetesine operasyon: 24 gözaltı

Adana'da merkezli 6 ilde yapılan operasyonda piyasa değeri 30 milyon lira olan otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları ileri sürülen 24 zanlı yakalandı. 71 otomobilin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ediyor.

8 AYLIK ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini çiftçi M.A.'nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin'in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi.

30 MİLYON LİRA

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 24 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5'i kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.