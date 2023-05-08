Haberler Yaşam Haberleri Otomobil çetesine operasyon: 24 gözaltı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:19 Son Güncelleme: 8.5.2023 10:20

Otomobil çetesine operasyon: 24 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi yakalandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobil çetesine operasyon: 24 gözaltı

Adana'da merkezli 6 ilde yapılan operasyonda piyasa değeri 30 milyon lira olan otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları ileri sürülen 24 zanlı yakalandı. 71 otomobilin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ediyor.

8 AYLIK ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Liderliğini çiftçi M.A.'nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin'in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi.

30 MİLYON LİRA

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 24 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5'i kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Gerçek dip dalganın fotoğrafı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul Boğazı'na 3. tünel müjdesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil çetesine operasyon: 24 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA