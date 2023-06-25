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Giriş Tarihi: 25.6.2023 16:39 Son Güncelleme: 25.6.2023 16:44

Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin demir korkuluklara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Bektaş Güleçyüz idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, demir köprü korkuluğuna çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ali Cenk ve Kıymet Güleçyüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, Ali Cenk Güleçyüz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bektaş ve Kıymet Güleçyüz'ün hayati tehlikesi bulunmazken, Ali Cenk Güleçyüz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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