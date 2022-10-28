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Giriş Tarihi: 28.10.2022 12:34 Son Güncelleme: 28.10.2022 12:41

Otomobil dere yatağına uçtu! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde ilçe pazarından dönen yaşlı çift dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Otomobil dere yatağına uçtu! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Nevruz Köyü Köprüsü'nde saat 22:00'da meydana gelen kazada Perşembe günleri kurulan semt pazarında alışverişlerini tamamlayan Halil- Kezban Çorak çifti Yenice İlçesi'nden Sofular Köyü'ne gitmek için otomobilleriyle yola çıktı.

KÖPRÜDEN AŞAĞIYA UÇTULAR

Halil Çorak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 5.5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu. Kazanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrılırken, olayı gören çevredekiler durumu hemen Jandarma, 112 ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Yenice Belediyesi'ne ait kaza kırım ekibi araçta sıkışan Halil Çorak'ı ve Kezban Çorak'ı araçtan çıkardı. Yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Halil Çorak, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Otomobil dere yatağına uçtu! Yaşlı çift hayatını kaybetti
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