Otomobil dereye düştü: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada sürücü K.Y. ile beraberinde yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatılırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Y. ve D.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.