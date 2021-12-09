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Giriş Tarihi: 9.12.2021 08:46 Son Güncelleme: 9.12.2021 08:51

Otomobil dereye düştü: 2 yaralı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Otomobil dereye düştü: 2 yaralı

Denizli’de dereye düşmesi sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yolcu sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada sürücü K.Y. ile beraberinde yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatılırken yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Y. ve D.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil dereye düştü: 2 yaralı
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