Otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece Hamdili Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Bulungiray'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücü Mesut Bulungiray ve Mehmet İhsan Yağmurca'nın öldüğü belirlendi. Kazada yaralı olarak kurtulan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.