Otomobil dereye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Eray Yıldırım satın alacağı aracı test ettmek için yola çıktı. Yıldırım, dolaştığı esnada henüz öğrenilemeyen bir nedenle araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan 34 MEA 25 plakalı otomobil, yol kenarındaki Kiraz Deresi'ne uçtu. Aracın derede ters döndüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisindeki sürücü kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.