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Giriş Tarihi: 18.3.2025 15:36 Son Güncelleme: 18.3.2025 16:00

Otomobil dereye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Başiskele Vezirçiftliği mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki Kiraz Deresi'ne uçtu. Derede ters dönen aracın sürücüsü O olduğu öğrenilen  Eray Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Otomobil dereye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Eray Yıldırım satın alacağı aracı test ettmek için yola çıktı. Yıldırım, dolaştığı esnada henüz öğrenilemeyen bir nedenle araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan 34 MEA 25 plakalı otomobil, yol kenarındaki Kiraz Deresi'ne uçtu. Aracın derede ters döndüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisindeki sürücü kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil dereye uçtu, sürücü hayatını kaybetti
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