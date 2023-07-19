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Giriş Tarihi: 19.7.2023 16:55 Son Güncelleme: 19.7.2023 17:03

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İbrahim GÜNEŞ
Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te Mehmet Emin A. idaresindeki otomobil, Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü yakınlarında dere yatağına yuvarlandı.

Kazada, sürücünün babası Ömer A. yaşamını yitirdi, Mehmet Emin A. ve eşi Ayşe A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün, babasını Hatay'dan Kilis'e hastaneye getirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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