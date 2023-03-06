Otomobil direğe çarptı emekli öğretmen öldü

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu emekli öğretmen Necmettin Musaoğulları (73) hayatını kaybetti, kızı ve torunu yaralandı.
Kaza, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunu Hayat Reyhan Pehlivan'ı (4) hastaneye götürmek için kızı İzlem Pehlivan ile yola çıkan Necmettin Musaoğulları'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazada sürücü ile kızı ve torunu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musaoğulları, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.