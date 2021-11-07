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Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:09 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:17

Otomobil direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobil direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön levhasının direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza gece 02.15 sularında Kayseri-Malatya karayolunun Kayseri girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön levhasının direğine çarptı. Polis kontrol noksanının hemen yanında meydana gelen kazaya polisler müdahale etti. Araçta bulunan kişilerin sıkıştığı gören ekipler, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan üç kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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