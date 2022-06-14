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Giriş Tarihi: 14.6.2022 01:31

Otomobil duvara çarptı! Sürücü kaçtı, arkadaşı hayatını kaybetti

İHA
Otomobil duvara çarptı! Sürücü kaçtı, arkadaşı hayatını kaybetti

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yanındaki arkadaşı ise ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (47) idaresindeki otomobil, Sölöz girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan İbrahim Çelik'e ait evin duvarına çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüsü A.E. olay yerinden kaçarken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Turgut (60) ise ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Otomobil içinden çıkartılan Halil Turgut ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.E., jandarma ekipleri tarafından kaza sonrasında gittiği evinden gözaltına alınarak olay yerine getirildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Turgut'un yakınları acı haberi hastanede alınca gözyaşlarına boğuldular. Savcılık ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil duvara çarptı! Sürücü kaçtı, arkadaşı hayatını kaybetti
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