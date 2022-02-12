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Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:05 Son Güncelleme: 12.2.2022 13:53

Otomobil faresi 5. hırsızlığında faka bastı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Otomobil faresi 5. hırsızlığında faka bastı

Şişli’de beş ayrı otomobilden hırsızlık yapan K.A.  polisin güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinden hemen sonra operasyonu ile yakalandı. Şüpheli 5. Hırsızlık olayından sonra yakayı ele verdi.

Şişli'de park halindeki otomobilleri hedef alan şüpheli, farklı zamanlarda 5 ayrı otomobilden 4 dizüstü bilgisayar ve bir miktar para alarak kaçtı. Şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamera çalışmasında hırsızlık şüphelisinin eşkali belirlendi. Kağıthane'de kaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi K.A yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERDA

Polis tarafından 5. Hırsızlık olayına karışan K.A.'nın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. "Şüphelinin park halindeki otomobillerden hırsızlık yapması güvenlik kamera görüntülerine yansıması sonrasında ara sokaklarda park halindeki otomobillere yanaşan şüpheli, araçların kelebek camını açarak içerideki çanta ve dizüstü bilgisayarları alarak kaçtığı tespit edildi.

Hırsızlık suçundan araması olduğu tespit edilen şüpheli, Kuştepe Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Otomobil faresi 5. hırsızlığında faka bastı
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