Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Hacı Hasan Aykül (42) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya karayolu 65'inci kilometresinde Mustafa Kılıç (53) idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Hasan Aykül (42), eşi Atiye Aykül (42), kızları Gülsüm Aykül (10) ve Navruz Ağır (22) ile annesi Navruz Aykül (71) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Eskil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atiye Aykül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.