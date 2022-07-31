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Giriş Tarihi: 31.7.2022 19:27 Son Güncelleme: 31.7.2022 19:48

Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Hacı Hasan Aykül (42) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya karayolu 65'inci kilometresinde Mustafa Kılıç (53) idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Hasan Aykül (42), eşi Atiye Aykül (42), kızları Gülsüm Aykül (10) ve Navruz Ağır (22) ile annesi Navruz Aykül (71) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atiye Aykül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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