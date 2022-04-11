Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Van Edremit'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, sağ şeritten seyreden halk otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de hafif şekilde yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Mahallesinde meydana gelen kazada Emrah Serhat Kılıç yönetimindeki otomobil şerit ihlali yapıp, Van'dan Gürpınar istikametine giden halk otobüsüne çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Kılıç, olay yerinde hayatı kaybetti. Otobüs sürücüsü Kaya ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralı Kaya ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.