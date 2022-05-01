Otomobil hayvan sürüsüne daldı! 6 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova-Erzurum karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyreden Emre Önalan yönetimindeki hafif ticari otomobil, iddialara göre yola giren 50 koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 2 'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayvanların başında bulunan 2 çoban da yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem aldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 2 yaralı ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.