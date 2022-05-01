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Giriş Tarihi: 1.5.2022 21:47 Son Güncelleme: 1.5.2022 22:24

Otomobil hayvan sürüsüne daldı! 6 kişi yaralandı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Otomobil hayvan sürüsüne daldı! 6 kişi yaralandı

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova-Erzurum karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyreden Emre Önalan yönetimindeki hafif ticari otomobil, iddialara göre yola giren 50 koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 2 'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayvanların başında bulunan 2 çoban da yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem aldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 2 yaralı ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Otomobil hayvan sürüsüne daldı! 6 kişi yaralandı
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