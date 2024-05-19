Otomobil HES kanalına uçtu 1’i imam 2 kişi kayboldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Konak Köyü mevkisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, yaklaşık 10 metreden HES kanalına yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtakileri kurtarmak için ip attı. İpe tutunan Arda Köyü'nde görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Arda Köyü sakinlerinden Muammer Taşbaşı (36) ve İmam Burhan Şengül (29) gözden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan 2 kişi için çalışma başlattı. Alucra Kaymakamı Ejder Şahin ve Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralı din görevlisi Hakan Şengül'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.