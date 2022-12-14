Otomobil hırsızları takip cihazının sinyali sayesinde yakalandı

İstanbul Polisi; Ataşehir'de Ö.M. isimli kişinin park halindeki aracının çalınması üzerine inceleme başlattı. Aracı üç kişinin "Düz Kontak" olarak bilinen teknikle çaldıkları belirlendi. Araçtaki takip cihazı; Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sinyal verince hırsızlar Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Bir ruhsatsız silah ve dokuz mermi ele geçirildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen suç ortakları "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.