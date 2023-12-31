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Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:12 Son Güncelleme: 31.12.2023 13:17

Otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücünün babası olay yerinde hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kimeski Mevkii'nde meydana gelen kazada, E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün babası olduğu öğrenilen Niyazi Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü E.Y. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza alanında yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilde çekici yardımcıyla otoparka götürüldü.

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Otomobil hurdaya döndü: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
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