Otomobil içinde birbirlerini vurdular

Adana'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden otomobil içinde tartıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar araç içinde birbirine ateş etti. Polis, 'Dur!' ihtarı yaptığı şüphelilerin otomobilinin lastiklerine ateş etti. Ekipler, tekerlerini patlattıkları araca operasyon düzenledi. Araç içindeki 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇ İÇİNDE BİRBİRLERİNE

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan A.K. ile A.A. bu durumu konuşmak için buluştu. Otomobile binen 2 kişi arasında tartışma başladı.

Otomobil Mavi Bulvara geldiği sırada tartışma kavgaya dönüşünce A.K. ile A.A., birebirlerine ateş etti. Araç içindeki kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

TEKERLERİNE ATEŞ ETTİ

Polis söz konusu otomobili durdurmak için ihtarda bulundu ancak şüpheliler polise teslim olmak yerine kaçmaya başladı. Ekipler otomobilin tekerlerine ateş ederek aracı durdurunca zanlılar havaya ateş ederek polise karşılık verdi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek söz konusu araca operasyon düzenlendi. Polis operasyonda A.K. ile A.A.'yı araç içinden aldı. Yaralı olan şüpheliler Adana Şehir ve Seyhan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.