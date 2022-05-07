Otomobil içinde katledildi

İstanbul Bağcılar'da 20 yaşındaki Baran Aslan, borç nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından, kardeşlerinin yanında silahla vurularak öldürüldü. Olay İstanbul Bağcılar'da çarşamba günü öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre 20 yaşındaki Baran Aslan, alacak- verecek meselesi nedeniyle kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile tartıştı. Ertesi gün kardeşleriyle birlikte evinin önünde otomobiline binen Aslan'ın aracı, 3 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler ile Aslan arasında yine tartışma çıktı. Gerilimin yükselmesiyle silahını çeken şahıslardan biri, Aslan'ı otomobilin içinde vurdu. Saldırganlar kaçarken, talihsiz genç olay yerinde can verdi. Aslan'ın 3 gün sonra Denizli'de vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacağı öğrenildi.