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Giriş Tarihi: 5.5.2023 21:47

Otomobil İETT durağında daldı: 2 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT durağına daldı. Durakta bekleyen 2 kişi yaralandı

DHA
Otomobil İETT durağında daldı: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Rasim Akpınar kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT durağına daldı. Durakta bekleyen iki kişiye çarpan otomobil trafoyada çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Otomobilin çarpması sonucu zarar gören elektrik trafosu nedeniyle, sinyalizasyon ışıkları da devre dışı kaldı.

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Otomobil İETT durağında daldı: 2 yaralı
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