Otomobil İETT otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Kaza, daha öne de çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsüyle karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilde sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 4 yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan TEM bağlantı yolu incelemenin tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.