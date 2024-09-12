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Giriş Tarihi: 12.9.2024 09:18 Son Güncelleme: 12.9.2024 09:29

Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi; 1 ölü, 13 yaralı

Malatya’da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi; 1 ölü, 13 yaralı

Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana gelen olayda Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında 02.30 sıralarında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Tedbir amaçlı kazanın yaşandığı şerit trafiğe kapatılırken, yaralanan 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü olduğu ileri sürülen ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cumali Ekici'nin cenazesi ise uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi; 1 ölü, 13 yaralı
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