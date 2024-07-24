Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gürece-Bağla yolunda meydana geldi. Bağla'dan Gürece istikametine giden plakasız motosikletin kasklı sürücüsü Mustafa Saat, karşı yönden gelen Tansel Cüneyt D. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Saat'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tansel Cüneyt D. ile Jülide D. ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Mustafa Saat'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol iki yönlü trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.