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Giriş Tarihi: 13.7.2023 23:56 Son Güncelleme: 14.7.2023 00:07

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kırıkkale’de motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Uçarsu hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 06 BCA 165 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Ahmet Uçarsu kontrolündeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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