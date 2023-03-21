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Giriş Tarihi: 21.3.2023 05:55

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak’ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı

İHA
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre İzmir'den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobil Gediz Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Muhammet Ali Kervan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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