Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın İznik İlçesinde Orhangazi yolunda seyir halinde olan bir yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen bir otomobil feci şekilde çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kazada yol trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası karayoluna dökülen yağ nedeniyle yol, trafiğe bir süre daha kapalı kaldı. Temizlenen yol trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.