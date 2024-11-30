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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaan ATALAY
İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aksaray'da Yiğit Abay (22) idaresindeki otomobil, otogar yolu terminal girişinde yolcu otobüs ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Abay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Murat Abay, otobüste yolcular Ebru Kaya Türker (26) ve Hasan Kolukısa (24) yaralandı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Sinan Yener hayatını kaybetti. Samsun'da Yunus Emre Yıldız yönetimindeki otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada araç içinde bulunan 1 yaşındaki Uras Yıldız kurtarılamadı. -
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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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