Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da Yiğit Abay (22) idaresindeki otomobil, otogar yolu terminal girişinde yolcu otobüs ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Abay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Murat Abay, otobüste yolcular Ebru Kaya Türker (26) ve Hasan Kolukısa (24) yaralandı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Sinan Yener hayatını kaybetti. Samsun'da Yunus Emre Yıldız yönetimindeki otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada araç içinde bulunan 1 yaşındaki Uras Yıldız kurtarılamadı. -